Fatma Bououn partage la naissance de son fils Hédi avec ses followers sur Instagram (Photos)

La célèbre influenceuse et instagrameuse, Fatma Bououn, a partagé une nouvelle joie avec ses followers en annonçant la naissance de son deuxième enfant, un petit garçon nommé Hédi. L’heureuse nouvelle a été dévoilée sur son compte Instagram, où elle a partagé des photos intimes de ce moment précieux en famille.

La vie de Fatma Bououn a toujours été sous les feux des projecteurs, grâce à son contenu inspirant et à sa présence en ligne. Cependant, cette fois-ci, c’est une tout autre histoire, une histoire de famille et d’amour.

Aux côtés de son mari, sa fille Kmar, et désormais leur nouveau-né Hédi, Fatma Bououn a publié des photos qui respirent la tendresse et le bonheur. Les images ont rapidement suscité une avalanche de félicitations et de vœux chaleureux de la part de ses followers et de ses amis dans le monde virtuel.