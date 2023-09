Tunisie : La ministre de la famille honore 60 élèves des établissements de protection de l’enfance et des centres intégrés de la jeunesse

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel BelHaj Moussa, a honoré vendredi, à l’occasion de la journée du savoir, 60 élèves les plus brillants des établissements de protection de l’enfance et des centres intégrés de la jeunesse et de l’enfance ainsi que les complexes de l’enfance sous la tutelle du ministère.

La ministre a indiqué, à cette occasion, dans une déclaration aux médias que la moyenne des élèves pris en charge par l’Etat varie entre 13 et 17.45 sur 20 rappelant que la meilleure moyenne au baccalauréat a été réalisée par un élève du gouvernorat de Sidi Bouzid avec 17.45 de moyenne.

Une nette amélioration, du taux de réussite des élèves, a été enregistrée en comparaison avec les années précédentes avec un taux de réussite estimé à 35pc, a encore fait remarquer Amel Bel Haj Moussa.

Le taux de réussite à l’examen national du Bac était de l’ordre de 55pc dans les complexes de l’enfance et de 35pc dans les centres intégrés, a ajouté la ministre. Les efforts sont déployés afin d’améliorer davantage les conditions de prise en charge des élèves ainsi que le taux général de réussite pour atteindre plus de 55pc, a notamment affirmé Amel Bel Haj Moussa.