Manel Amara critique les instagrammeuses tunisiennes

La critique de l’influenceuse et chanteuse Manel Amara envers les Instagrammeuses, ainsi que sa demande de responsabilité en matière d’impact sur les enfants et les adolescents, a suscité des réactions diverses. Dans ses vidéos et story, Manel reproche aux Instagrammeuses de se concentrer sur l’apparence, les produits de luxe, et les sorties fréquentes, au détriment de la réalité de la vie en Tunisie.

Manel Amara encourage plutôt les personnes à valoriser le travail acharné, la détermination, et à reconnaître le coût du service et du travail acharné derrière les coulisses du contenu. Elle critique également le fait de vanter constamment des produits ou expériences coûteux sans tenir compte de la réalité financière de nombreux Tunisiens.

Cette critique soulève des questions importantes sur l’impact des médias sociaux et des influenceurs sur la société, en particulier sur les jeunes. Elle appelle à plus de responsabilité de la part des créateurs de contenu et à une représentation plus authentique de la vie quotidienne en Tunisie.

Cette réflexion sur les médias sociaux et l’influence de l’image et du matérialisme est un sujet d’actualité important qui mérite une discussion plus approfondie.