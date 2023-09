Gestion des urgences à Siliana : des actions préventives face aux menaces climatiques

La Commission Régionale de Prévention des Catastrophes et de Gestion des Urgences à Siliana a récemment annoncé une série de mesures proactives visant à faire face aux variations météorologiques attendues pendant la saison automne-hiver. La réunion, présidée par le gouverneur de Siliana, Walid El Abassi, a réuni divers acteurs régionaux pour évaluer leur niveau de préparation en cas de crises climatiques.

L’ordre du jour de la réunion était de passer en revue les zones sensibles à l’échelle régionale et locale, ainsi que de s’assurer que toutes les entités gouvernementales et les services publics (approvisionnement, agriculture, assainissement, municipalités, société nationale d’approvisionnement en eau, solidarité sociale, etc.) disposent du personnel et de l’équipement nécessaires pour une intervention rapide et efficace en cas de crise.

À la clôture de la session, le gouverneur a souligné l’importance de donner vie aux comités locaux de prévention des catastrophes et de gestion des urgences, les incitant à commencer leurs activités, notamment le nettoyage des rivières, des canaux de drainage, et des bords de route. Une attention particulière doit être portée aux systèmes de drainage des eaux usées et des eaux de pluie, tout en continuant à entretenir les routes et les chemins.

Parmi les autres mesures préconisées figurent la mise à jour des ressources logistiques et humaines en conformité avec le plan régional de prévention des inondations, y compris les centres d’hébergement, les moyens de transport, et l’équipement nécessaire.

La mise à jour du stock stratégique d’aides humanitaires telles que les tentes, les couvertures, les vêtements, et la nourriture a également été recommandée.

Il a été souligné que la maintenance régulière des réseaux électriques, gaz, eau potable et communications est essentielle pour éviter les interruptions lors des fluctuations climatiques.

Des inspections de terrain périodiques pendant les périodes de pluie sont prévues pour vérifier la sécurité des ponts, des routes, des barrages, et des lacs, afin de garantir la sécurité publique et de réguler la circulation en cas d’urgence.

La Commission Régionale de Prévention des Catastrophes et de Gestion des Urgences à Siliana reste en état de veille permanente pour faire face à toute éventualité.