Tunisie – Météo : Temps pluvieux dans ces régions à partir du samedi 23 septembre

Des cellules orageuses accompagnées de pluies sont attendues sur les régions du nord et du centre à partir du samedi 23 au lundi 25 septembre 2023, a fait savoir à l’agence TAP, l’ingénieur météorologue à l’INM, Iheb Khalfallah.

Les quantités de pluies seront généralement faibles à modestes, et parfois intenses sur les régions du nord et du centre.

Une baisse relative des températures est également prévue, à partir du mardi 19 septembre courant, avec des maximales comprises entre 19 et 25 °C dans le nord et le centre et entre 27 et 30°C dans le sud, d’après la même source.

Ces perturbations seront accompagnées d’un vent fort d’une vitesse atteignant 60 km/h sur les régions côtières et prés des côtes Est, a encore indiqué Khalfallah.