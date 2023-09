L’Etoile du Sahel et l’Espérance de Tunis tenteront ce week-end de prendre option sur la phase de poules, à l’occasion des matches aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions.

Le stade olympique de Sousse sera le théâtre du derby maghrébin qui opposera l’Etoile du Sahel aux Marocains de l’AS Forces Armées Royales, un match dont les deux acteurs tenteront chacun de prendre une avance confortable en prévision du match retour dans deux semaines au Maroc.

Le staff technique étoilé conduit par Imed Ben Younes pourra compter sur la bonne forme de ses joueurs pour atteindre cet objectif tout en essayant de bien exploiter les offensives et les balles arrêtées pour réussir à marquer.

Les étoilés semblent mieux placés pour remporter ce duel maghrébin compte tenu de l’avantage du terrain et de leur bonne forme du moment qui leur a valu 4 victoires dont 2 en Ligue des champions face au CS Constantine algérien.

Même si l’historique des confrontations entre les deux équipes plaide en faveur du représentant tunisien, vainqueur de la super coupe d’Afrique en 1997 et de la coupe de la CAF en 2006 aux dépens de l’équipe royale marocaine, les étoilés sont tenus de rester vigilants face à un adversaire comptant une ligne offensive des plus solides qui a réussi à marquer 15 buts lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondue dont 8 buts seulement inscrits face à ASCO Kara togolais en aller et retour de la Ligue des champions.

Pour sa part, la formation espérantiste sera à l’épreuve du déplacement en Côte d’Ivoire face aux Burkinabè de l’AS Douanes, en l’absence de son entraîneur Mouine Chaabani, qui ne sera pas du voyage pour des raisons de santé.

L’équipe sang et or tentera de ramener un résultat positif rassurant en prévision du match retour à Radès, afin de baliser le terrain pour la phase de groupes et rassurer ses supporters qui rêvent d’un 5e sacre continental après quatre titres de Ligue des champions remportés en 1994, 2011, 2018 et 2019.

Le représentant tunisien comptera de ce fait sur sa large expérience dans ce genre de périples africains et sur l’apport de ses joueurs notamment les nouvelles recrues Youssouf Oumarou, Oussama Bouguerra et Houcemeddine Ghacha.

En dépit du déséquilibre des forces entre les deux équipes, les espérantistes sont appelés à ne pas sous-estimer leur adversaire qui tentera de créer la surprise et qui évoluera de surcroît sans pressions puisque le match se déroulera en dehors du Burkina faso.