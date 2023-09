Amical Tunisie-Egypte (3-1) : “Notre principal objectif est la CAN 2024” (Jalel Kadri)

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, a assuré que la coupe d’Afrique des nations demeure le principal objectif de la sélection.

Kadri qui s’exprimait à l’issue du match amical remporté par les aigles de Carthage devant les pharaons d’Egypte (3-1), hier mardi au Caire, s’est dit satisfait de la prestation du groupe, formant le souhait de voir la sélection continuer sur cette voie de travail et de succès et saluant le bon esprit dans lequel évolue le onze national.

Dans sa déclaration publiée via la page Facebook officielle de la Fédération tunisienne de football (FTF), Jalel Kadri a estimé qu'”indépendamment du résultat et de la victoire, qui reste toutefois inédite devant une solide sélection égyptienne, le plus grand acquis demeure la confiance dont fait montre actuellement l’équipe de Tunisie”.

Il a, dans ce sens, loué le rôle joué par des cadres de l’équipe dans l’encadrement de leur coéquipiers, les moins expérimentés et notamment les nouveaux venus, insistant sur l’importance de veiller à ce que les jugements et les critiques dures épargnent les jeunes joueurs de 19 et 20 ans qui, avaient tout de même contribuer à débloquer la situation par moments.

“Le match contre l’Egypte a permis de dégager des points positifs et a été l’occasion de faire des choix pas très évidents voire parfois difficiles en concertation avec l’ensemble du staff technique”, a expliqué le sélectionneur.

“Nous avons conservé les mêmes principes de jeu de l’équipe et l’efficacité offensive était à son top. La Tunisie est capable de faire la différence sur des balles rapides et une animation offensive étudiée, d’autant plus que la défense a été solide et n’a pas failli à sa réputation”, a-t-il ajouté.