Mandats d’arrêt internationaux émis pour 12 Personnalités, dont Youssef Chahed et Nadia Akecha

Le juge d’instruction principal au pôle judiciaire chargé de la lutte contre le terrorisme, en charge des enquêtes sur deux affaires, à savoir “formation d’une alliance terroriste” et “complot contre la sécurité de l’État”, a émis des mandats d’arrêt internationaux à l’encontre de 12 individus, considérés comme des suspects et actuellement en fuite, et dont la présence à l’extérieur du territoire tunisien a été confirmée. Parmi eux figurent d’anciens hauts responsables.

Ces personnes visées par la décision comprennent Youssef Chahed, ancien Premier ministre, et Nadia Akecha, ancienne directrice de la présidence de la République. Parmi les autres personnes concernées, citons Moadh Kheriji, Kamel Gizeni, Mustapha Khedhr, Maher Zid et Lotfi Zitoun, ancien ministre et membre éminent d’Ennahdha, Abdulkader Ferhat, Adel Daadaa, Chahrazad Akecha, Ali El Hlioui et Rafik Yahia.

Il convient de noter que les enquêtes concernant ces affaires sont toujours en cours en ce qui concerne les autres suspects en fuite, ce qui pourrait conduire à l’émission de mandats d’arrêt internationaux à leur encontre.