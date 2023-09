Amical : Les Aigles de Carthage dominent les pharaons sur leur sol (3-1)

La sélection nationale de football s’est imposée devant son homologue égyptienne 3-1 à l’occasion d’un match amical, disputé mardi au Caire.

Aissa Laidouni a ouvert le score pour la Tunisie dés la 3e, avant que Hamdi Fethi ne signe le deuxième but tunisien en marquant contre son camp à la 8e. Son coéquipier Omar Kamel avait par la suite réduit le score à la 34e. En toute fin du match (90+5) Hamza Rafiaa triplait la mise.

S’agissant du match, c’est avec une formation largement remaniée par rapport au match contre le Botswana qui s’apparente plus à une formation type, le sélectionneur nationale Jalel Kadri affichait clairement ses ambitions d’envisager sérieusement ce match amical.

Réalisant l’entame du match rêvée avec deux buts marqués durant les huit premières minutes de jeu, les aigles de Carthage ont parfaitement réussi à surprendre les pharaons d’entrée sur leur sol.

Le sélectionneur égyptien était même amené à demander une sorte de temps mort pour rappeler ses joueurs à l’ordre et donner de nouvelles consignes face au désarroi sous lequel était apparu le onze égyptien.

Quant aux tunisiens, le bon déploiement affiché dés les premières secondes, la récupération rapide des balles et une relance intelligente déployant à son meilleur niveau le flanc droit de l’attaque où figure Wajdi Kechrida, passeur décisif dans les deux buts, ont très vite assommé les coéquipiers de Mohamed Salah.

Ce n’est qu’au quart d’heure de jeu passé que les égyptiens retrouvaient leurs marques et se ruaient vers l’attaque avec trois voire quatre occasions loin d’être vraiment dangereuses pour la défense tunisienne.

Mais ce n’était qu’un court temps fort égyptien, puisque le onze national reprenait vite le dessus et dominait le débat à nouveau, profitant d’une bonne nouvelle entente en son sein entre le duo Msakni-Achouri qui donnait du fil à retordre pour la défense adverse.

Mohamed Ali Ben Romdhane, bien servi par son capitaine, était même proche de tripler la mise, mais son tir passait largement au dessus du cadre.

Dans leurs tentatives de contre, faut-il noter, les pharaons avaient du à chaque fois butter sur un excellent Aymen Dahmane avant de parvenir à force de persévérance à réduire la marque à la 34e sur un tir surpuissant des 25 mètres de Omar Kamel qui profitait d’une deuxième balle mal négociée.

Il faut dire que la fin du premier acte était loin de l’entame du match faite par les tunisiens, mais la pression exercée par les égyptiens et la dynamique retrouvée de ses attaques orchestrées par leur star Salah avaient compliqué la tâche des aigles de Carthage.

Et la première mi-temps s’achevait sur un court avantage pour la Tunisie: 2-1.

A la reprise, on reprenait les mêmes et les protégés de Kadri monopolisaient à nouveau le ballon; mais le rythme de ce deuxième acte était lent.

A la 63e, les deux sélectionneurs opéraient leurs premiers changements: deux de chaque côté. Kadri lançait Ala Ghram et Hamza Rafiaa à la place de Ben Romdhane et Maaloul.

Devant la domination tunisienne, Rui Vitoria procédait par deux autres changements en lançant Mohamed Hamdi et Ibrahim Adel pour tenter de débloquer la situation et retrouver une meilleure efficacité offensive pour l’Egypte.

De son côté, Kadri remplaçait Msakni et Achouri par Hannibal Majbri et Omar Laayouni dans l’optique de bien négocier ce qui restait de la deuxième mi-temps et de conserver l’avantage du score.

Comme Bonus, Hamza Rafiaa parvenait même à ajouter un troisième but à la 90e+5.

Et malgré une dernière tentative dangereuse égyptienne, une occasion nette de but ratée par Omar Laayouni et les cinq minutes de temps additionnels ajoutées par l’arbitre, le match se soldait par une victoire méritée de la Tunisie.

Place désormais aux deux autres rencontres amicales qu’attendent les Aigles de Carthage face à deux bons adversaires, à savoir; la Corée du sud et le Japon, prévues en octobre.