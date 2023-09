Les offres de formation programmées pour la session d’automne 2023 s’élèvent à 21 881 postes de formation, lit-on dans un communiqué publié par l’agence tunisienne de la formation professionnelle dont une copie est parvenue, lundi, à la TAP.

La nouvelle année de formation 2023-2024 est marquée par la création de 680 nouveaux postes de formation.

Les offres de formation professionnelle proposées au cours de la session d’automne 2023 sont réparties comme suit : 2597 postes de formation pour un brevet de technicien supérieur (BTS), 8824 pour un brevet de technicien professionnel (BTP), 8.433 pour un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) et 2027 pour un certificat de compétence (CC).

Neuf centres de formation entreront progressivement en phase d’exploitation au cours de la nouvelle année de formation dans 5 gouvernorats en fonction de la disponibilité des équipements après restructuration.

Il s’agit du centre de formation de la fille rurale de Sejnane (Bizerte), du centre de formation et d’apprentissage de Menzel Bourguiba (Bizerte), du centre de la fille rurale de Bouhajla (Kairouan), de l’école de la deuxième chance (Kairouan), du centre de la jeune fille rurale Balta-Bouawan (Jendouba), du centre de formation professionnelle du Kef, du centre de formation et d’apprentissage du Sers (Le Kef), du centre de la jeune fille rurale du Sers) et du centre de formation professionnelle de Tbolba (Monastir).

L’année de formation 2023-2024 offre 241 spécialités de formation. les cours seront assurés par 3790 cadres pédagogiques. Le nombre de personnes inscrites à la plateforme pour la session d’automne 2023 a atteint à la date du 22 août 2023, 30 mille 459 personnes. Le nombre des diplômés au cours de 2022 s’est élevé à 19 mille 404 personnes.

L’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle dispose d’un réseau de 129 établissement de formation répartis sur tout le territoire et qui couvrent plus que 400 spécialitées dans 12 secteurs économiques. Il s’agit de 51 centres sectoriels de formation, 62 centres de formation et d’apprentissage, 14 Centres de la jeune fille rurale, 8 Centres de formation aux métiers de l’artisanat et une école de la deuxième chances.