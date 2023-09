Tragédie en Libye : l’ouragan Daniel fait plus de 150 victimes !

Le dimanche 10 septembre, l’ouragan “Daniel” a frappé la région est de la Libye, causant la perte tragique de plus de 150 vies à Derna. Selon les rapports de la chaîne “Al Arabiya Net”, les autorités libyennes ont déclaré Derna comme une ville sinistrée.

En réponse à cette catastrophe, le Comité de Crise Libyen a déclaré l’état d’alerte afin de secourir les sinistrés touchés par les inondations et les crues dans le pays. Les autorités libyennes ont confirmé que les fortes pluies ont causé d’importants dégâts matériels, endommageant gravement les infrastructures et les propriétés. Les recherches sont en cours pour retrouver des personnes portées disparues.

De plus, plusieurs villes de l’est et de l’ouest du pays ont été touchées par des inondations, provoquant la submersion de maisons et d’hôpitaux, des dommages aux véhicules et la destruction des routes en raison du débordement des rivières.

Le Croissant-Rouge a confirmé le décès d’un de ses membres, la disparition d’autres et la perte de deux véhicules lors de tentatives d’évacuation des familles piégées. La situation est devenue critique dans certaines villes de l’est de la Libye en raison des inondations.

Le porte-parole de l’armée libyenne, Ahmed Al-Mismari, a annoncé la perte de contact avec cinq soldats et leurs véhicules lors d’une opération de sauvetage de familles piégées dans la ville d’Al-Bayda.

On s’attend à ce que le bilan des victimes augmente dans les heures à venir, compte tenu de la poursuite des opérations de recherche des disparus et de la difficulté d’accéder à certaines des zones touchées.

Les autorités locales ont signalé une perte de contrôle même dans des zones qui n’étaient pas initialement prévues pour être touchées, obligeant l’évacuation de familles vers des hôtels et des centres de secours. Le nombre exact des personnes piégées dans leurs maisons reste indéterminé.