La Fondation Brigitte Bardot alertent le président Kais Saïed sur les chiens abattus

La Fondation Brigitte Bardot (FBB) attire une fois de plus l’attention sur la situation préoccupante des animaux en Tunisie, mettant en évidence la gestion chaotique et les pratiques d’abattage des chiens dans plusieurs régions du pays.

Cette alerte de la fondation intervient à la suite de signalements réguliers provenant des réseaux sociaux et de Hope Animal Project à Hammam Sousse, ainsi que de Tunisia Animals Voice. Après avoir adressé une lettre au gouvernement tunisien en août 2022, la FBB se tourne cette fois-ci vers le président de la république.

Selon la FBB, le président est la seule personne en mesure d’influencer les décisions prises par les municipalités en ordonnant la mise en place de campagnes de stérilisation et de vaccination à grande échelle sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de la seule stratégie éprouvée pour lutter efficacement contre la surpopulation animale et la propagation de la rage, tout en réduisant l’errance et la maltraitance des animaux dans les rues du pays.

Cependant, cette solution nécessite un engagement durable de tous les acteurs concernés, et seule une injonction présidentielle pourrait changer la donne dans cette situation catastrophique et désespérée.

La FBB offre son soutien et encourage la coopération internationale pour trouver des solutions durables à ce problème. Tunisia Animals Voice et Hope Animal Project espèrent que cet appel sera entendu par les plus hautes autorités de l’État, les incitant à s’engager davantage en faveur de la protection animale en Tunisie.

Cette initiative souligne l’importance de la sensibilisation à la cause animale et de la mobilisation internationale pour apporter des changements significatifs dans la manière dont les animaux sont traités en Tunisie.