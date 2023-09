CAN-2025 et 2027 : les pays hôtes connus le 27 septembre (CAF)

La Confédération africaine de football a annoncé, dans un communiqué officiel, la date du 27 septembre 2023 pour l’annonce des pays qui auront l’honneur d’organiser les Coupes d’Afrique des Nations de 2025 et 2027.

L’annonce a été faite lors de la réunion du comité exécutif de la CAF (“EXCO”), tenue jeudi au Caire en Egypte par visioconférence où les discussions portaient entre autres sur l’attribution des prochaines éditions des Coupes d’Afrique des Nations (CAN) de 2025 et 2027.

” Nous nous réunirons à nouveau au Caire le mercredi 27 septembre 2023 pour discuter et prendre des décisions concernant les pays qui se verront attribuer la CAN-2025 et la CAN-2027″, a déclaré le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, dans un communiqué, et les heureux élus seront donc dévoilés ce jour-là.

Concernant le même sujet, l’instance africaine avait indiqué qu’elle rendrait sa décision début septembre puis même évoqué, par la voix de son secrétaire général Véron Mosengo-Omba l’échéance de mi-août.

Lors de la réunion de jeudi, les membres de son Comex ont toutefois débattu du rapport remis par les commissions d’évaluation indépendantes suite à des visites d’inspection dans chaque pays postulant. Et, au terme de cette réunion, la CAF a enfin communiqué une date claire.

Pour rappel, l’Algérie a candidaté à l’organisation des deux éditions, alors le duo Nigeria-Bénin, la Zambie et le Maroc sont candidats pour accueillir l’édition 2025, tandis que le Botswana, l’Egypte, le Sénégal, et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie postulent pour 2027.

La réunion du Comité exécutif de la CAF (“EXCO”) a également discuté des excellents préparatifs et progrès réalisés dans l’organisation de la passionnante compétition de football de club, l’African Football League (“AFL”) qui débute le 20 octobre 2023 à Dar es Salam, en Tanzanie.

” Le Comité Exécutif de la CAF a pris d’importantes décisions à l’unanimité qui contribueront de manière significative à la durabilité, à la compétitivité mondiale et à l’attractivité du football sur le continent africain.

La CAF accueillera également, dans les prochaines semaines, la première réunion de l’Association des Clubs Africains (”ACA”) représentant les clubs de football les plus prospères et les plus grands d’Afrique.

Nous voulons que les clubs de football africains soient commercialement viables et rentables. Je continuerai à m’engager auprès de nos sponsors et partenaires actuels et futurs pour m’assurer que nous construisons des relations mutuellement bénéfiques et à long terme.”, a déclaré le président, Motsepe.

Au cours de la réunion des résolutions unanimes ont été adoptées et des décisions qui ont été prises par la direction de la CAF ont également été ratifiées.

Le Secrétaire Général de la CAF, Véron Mosengo-Omba, a dans son rapport, informé les membres de (“EXCO”) des progrès réalisés en Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023 qui débutera le 13 janvier 2024.

Les éliminatoires de la CAN-2023 se poursuivent, avec la 6e et dernière journée, entamée, mercredi et qui prendra fin le 12 septembre avec un certain Cameroun-Burundi (2e à égalité avec 4 points) qui éliminera le perdant et qualifiera le vainqueur. La Namibie est leader avec (5 points).