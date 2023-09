La canicule dévastatrice de l’été met en péril l’industrie du vin en Tunisie

La canicule exceptionnelle enregistrée cet été a eu des conséquences dévastatrices sur l’industrie viticole en Tunisie, entraînant des dommages considérables aux récoltes de raisin et suscitant l’inquiétude parmi les viticulteurs et les négociants quant à l’avenir de leur secteur, à cause du changement climatique qui a rendu le climat plus chaud et plus sec en Afrique du Nord.

Les estimations de la diminution de la production de vin varient, passant d’environ 20 %, comme le prévoyait Khalani Belhaj du ministère de l’Agriculture, à une réduction allant de 40 % à 50 %, selon les prévisions du président de l’Union des producteurs de vignes, Slim Chaouch.

Les producteurs de vin en France et dans d’autres régions d’Europe du Sud ont également mis en garde contre une diminution de la production de vin cette année en raison de la hausse des températures.

Wajdi kraie, un agriculteur tunisien, a déclaré que sa production de raisins avait chuté d’environ 50 % à 60 % cette année, en raison de la montée en flèche des températures en juillet, atteignant entre 38 et 48 degrés Celsius. Il a ajouté que la chaleur avait réduit les niveaux de sucre dans le raisin qu’il cultivait.

Il a déclaré : “Les températures étaient très élevées, allant de 38 à 48 degrés, et cela a eu un impact considérable sur les raisins en ce qui concerne les taux de sucre qu’ils contiennent.” Il a confirmé que les grappes de raisin avaient séché en raison de la chaleur et du manque de pluie cette année.

Il a ajouté : “Les changements climatiques ont eu un impact sur la quantité et la qualité de la production, ce qui affecte le secteur en général. Nous avons maintenant retardé la récolte pour atteindre des niveaux de sucre acceptables afin de produire une bonne qualité de vin, mais cela affectera la quantité de la récolte.”

La Tunisie était autrefois un producteur majeur de vin depuis l’époque des empires carthaginois et romain, mais la production commerciale a repris sous le régime colonial français sans jamais retrouver son importance d’antan.

Certains grands magasins en Tunisie stockent une gamme variée de vins produits localement, dont beaucoup proviennent des collines fertiles du nord du pays.

Les raisins sont récoltés tôt le matin et transportés vers une installation de transformation moderne à Takelsa, dans le gouvernorat de Nabeul, pour être transformés en vin.

Cette situation met en lumière les défis croissants que l’industrie viticole en Tunisie et dans d’autres régions méditerranéennes doit relever en raison du changement climatique, et elle souligne l’importance d’adapter les pratiques agricoles et de viticulture pour faire face aux conditions météorologiques de plus en plus extrêmes.