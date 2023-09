Salima Sfar se livre sur sa quête de guérison et de force : les détails.

Salima Sfar se livre sur sa quête de guérison et de force

L’ancienne joueuse de tennis Salima Sfar s’est récemment confiée dans le podcast Deep Confessions animé par Nawel Bizid, dévoilant pour la première fois des aspects personnels de sa vie et de sa carrière.

Au cours de cette discussion, Salima Sfar a abordé divers sujets, dont sa réaction aux répercussions de sa carrière sportive, les commentaires négatifs auxquels elle a été confrontée, ainsi que sa décision de parler de son histoire alors qu’elle était encore en phase de guérison psychologique.

L’un des points saillants de cette interview a été la transition de Salima Sfar d’une victime à une femme forte et indépendante, faisant part de son cheminement vers la résilience. Elle a souligné que la guérison du traumatisme psychologique résultant d’une agression sexuelle est un processus continu qui peut perdurer pendant des années.

Salima Sfar a également exprimé sa gratitude envers sa plus jeune version, celle qui a enduré tant d’épreuves tout en se battant pour se forger une identité forte. Elle a déclaré que la honte qu’elle a ressentie était en grande partie due à la pression sociale et à la compréhension de sa propre vulnérabilité.

L’ancienne athlète a insisté sur l’importance de briser le silence autour des agressions sexuelles, affirmant que les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, bien qu’impactants, ont permis d’ouvrir le débat public sur ces questions cruciales. Elle a encouragé d’autres victimes à partager leur histoire, soulignant que chaque témoignage peut inspirer et aider d’autres personnes.

Salima Sfar a également évoqué son parcours sportif exceptionnel, devenant la première femme arabe à figurer dans le top 100 mondial du tennis et à participer aux Grands Chelems et aux Jeux olympiques. Malgré ses réalisations, elle a admis qu’elle ne se sentait pas épanouie à l’époque et qu’elle cachait son mal-être intérieur.

Finalement, elle a souligné l’importance de la vulnérabilité, rappelant que la force réside dans le fait de partager ses expériences et de ne pas avoir honte de pleurer. Salima Sfar est un exemple de courage et d’endurance, espérant que son récit puisse inspirer d’autres personnes à se battre pour leur propre guérison et à briser le silence autour des agressions sexuelles.