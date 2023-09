CAN 2023 (qualifs-6e et dernière journée) : neuf places sont encore en jeu

CAN 2023 (qualifs-6e et dernière journée)

Les neuf dernières équipes qualifiées pour la Coupe d’Afrique des Nations CAN2023 seront connues à l’issue de la sixième et dernière journée des éliminatoires prévue du 7 au 12 septembre.

Groupe A:

Le Nigeria et la Guinée Bissau sont les deux sélections qui iront en Côte d’Ivoire. Les Super Eagles avec 12 points et les Djurtus se sont qualifiés dès la 5e journée de ces éliminatoires au détriment de la Sierra Leone et de Sao Tomé-et-Principe.

Qualifiés : Nigeria et Guinée Bissau

Groupe B :

A l’instar du groupe A, les deux qualifiés du groupe B pour la CAN sont déjà connus. Il s’agit du Burkina Faso (10 pts) et du Cap-Vert (10 pts). Le Togo et l’Eswatini restent à quai.

Qualifiés : Burkina Faso et Cap-Vert

Groupe C:

Dans ce groupe à trois équipes : la Namibie (5 points ), le Burundi (4 points) et le Cameroun (4 points), conversent leurs chances de ualification. Rendez-vous le 12 septembre pour la confrontation entre le Cameroun et le Burundi, en cas de victoire d’une des deux équipes, l’autre sera éliminée.

Groupe D:

L’Egypte vice-championne d’Afrique en titre (12 pts) et la Guinée (9 points) ont composté leurs tickets pour la Côte d’Ivoire. Le Malawi et L’Ethiopie restent à la maison.

Qualifiés : Egypte et Guinée

Groupe E:

Trois équipes pour deux fauteuils. Le Ghana (9 points), l’Angola (8 points), la République centrafricaine (7 points) se disputent encore la qualification pour la phase finale de la compétition, Madagascar avec ses 2 points est éliminé. L’Angola jouera sa qualification à domicile face à

Madagascar. Le Ghana sera opposé à la Centrafrique, le vainqueur de sa confrontation sera directement qualifié pour la CAN. Les Black Stars, leaders du groupe, comptent neuf points mais pourraient être éliminés à la différence de buts en cas de défaite, et en même temps une victoire de l’Angola sur Madagascar.

Groupe F:

L’Algérie est déjà en Côte d’Ivoire et la seconde place se jouera entre la Tanzanie et l’Ouganda. Les Kilimanjaro Stars se déplacent à Annaba et les Verts comptent terminer leur campagne en qualification par un sans-faute. L’Ouganda doit impérativement battre le Niger et espérer un faux pas de la Tanzanie en Algérie.

Et même dans ce cas de figure, l’Ouganda devra avoir un goal-average plus avantageux que la Tanzanie pour se qualifier. Le Niger, quatrième de la poule est éliminé.

Qualifié : Algérie

En ballotage : Ouganda et Tanzanie

Groupe G:

Le Mali (12 pts) s’est qualifié lors de la cinquième journée des éliminatoires. La seconde place pour la Côte d’Ivoire se jouera entre la Gambie (9 points) et le Congo (6 points).

La Gambie reçoit le Congo lors de l’ultime journée. Le Congo doit impérativement gagner pour se qualifier, alors qu’un match nul suffira pour les Scorpions. A noter qu’avec trois points, le Soudan du Sud est éliminé.

Qualifié : Mali

En ballotage : Gambie et Congo

Groupe H:

Pas de suspense dans cette poule H. La Zambie (12 points) s’est qualifiée tout comme l’hôte de la compétition, la Côte d’Ivoire (10 points). Les Comores (6 points) et le Lesotho (1 point) ne seront pas du voyage vers la pointe ouest du continent.

Qualifiées : Zambie et Côte d’Ivoire

Groupe I:

Tout va se jouer lors de l’ultime journée dans ce groupe I. La RD Congo (9 points), la Mauritanie (7 points), le Gabon (7 points) et le Soudan (6 points), toutes les quatre équipes conservent toutes leurs chances de qualification à la phase finale de la CAN.

Les Léopards se déplacent au Soudan et les Mourabitounes au Gabon. En cas de victoire face au Soudan, la RD Congo valide sa qualification. En cas de match nul, les deux adversaires devront attendre le résultat entre Gabonais et Mauritaniens.

Dans l’autre match, la qualification ira au vainqueur entre la Mauritanie et le Gabon.

Groupe J:

La Guinée équatoriale (12 points) et la Tunisie (10 points) sont qualifiées laissant sur le carreau le Botswana (4 points) et la Libye (3 points).

Qualifiées : Guinée équatoriale et Tunisie

Groupe K:

Une poule à trois équipes qui a livré son verdict. L’Afrique du Sud (7 points) et le Maroc (6 points) sont qualifiés contrairement au Libéria (1 point).

Qualifiés : Afrique du Sud et Maroc

Groupe L:

Le Sénégal (13 points) champion d’Afrique en titre, est déjà qualifié. Le deuxième ticket se jouera entre le Mozambique (7 points) et le Bénin (5 points). Avantage Mozambique qui recevra le Bénin et qui n’a besoin que d’un point pour se qualifier. A noter que le Rwanda avec deux points est

éliminé.

Qualifié : Sénégal

En ballotage : Mozambique et Bénin.