Football : Le Sénégalais Nampalys Mendy s’engage avec Lens pour deux saisons

Le milieu international sénégalais Nampalys Mendy, libre de tout contrat, s’est engagé avec le RC Lens pour deux saisons, a annoncé le club vice-champion de France dans un communiqué lundi.

Le joueur de 31 ans, formé à Monaco où il a débuté en professionnel, a explosé chez le voisin, l’OGC Nice, avant d’être transféré à Leicester avec lequel il a été relégué en fin de saison dernière.

Ce milieu défensif au petit gabarit (1,67 m), réputé pour son abattage, est un renfort de poids dans l’entrejeu des Sang et Or qui souffre en ce début de saison depuis le départ de leur capitaine emblématique Séko Fofana, transféré cet été au club saoudien d’Al-Nassr.

Milieu expérimenté, Mendy compte 27 sélections avec les Lions de la Téranga, sacrés champions d’Afrique en 2022, et totalise plus de 250 matches en Ligue 1 et Premier league.

Il s’agit de la 10e recrue lensoise après les arrivées du buteur français Elye Wahi, les défenseurs Ruben Aguilar et Faitout Maouassa, l’Ouzbek Abdukodir Khusanov, le Guinéen Morgan Guilavogui, le Colombien Oscar Cortes, les Français Andy Diouf et Neil El Aynaoui et le Néerlandais Stijn Spierings.

Lens, 2e du dernier exercice, occupe la 17e place de Ligue 1 avec un seul point et a concédé 10 buts après quatre journées.

En Ligue des champions, les Lensois affronteront le FC Séville, Arsenal et le PSV Eindhoven dans le groupe B.