Victoire d’Ons Jabeur au 1er tour de l’US Open célébrée avec un joyeux anniversaire (vidéo)

Le premier tour de l’US Open a vu la talentueuse tenniswoman tunisienne, Ons Jabeur, briller sur le court en affrontant la Colombienne Maria Camilia Osario. Une victoire qui a marqué le début du tournoi pour Jabeur, mais également un moment mémorable pour le public présent au Louis Armstrong Stadium.

Après sa victoire face à Osario, Ons Jabeur s’est préparée à donner sa déclaration d’après-match. Cependant, elle a été agréablement surprise par une démonstration spontanée d’affection de la part du public. Alors qu’elle s’apprêtait à s’exprimer, la voix unie du public s’est élevée en chantant « joyeux anniversaire » à la joueuse tunisienne.

Cette initiative touchante a pris Ons Jabeur de court, lui offrant un moment de bonheur inattendu. Très appréciée par le public américain pour son talent, sa personnalité charismatique et sa détermination sur le court, Ons Jabeur a exprimé sa gratitude envers ses fans pour ce geste chaleureux. Ce moment d’unité et d’affection entre la joueuse et son public a été une manifestation vivante de l’admiration et du soutien dont bénéficie Jabeur dans le monde du tennis.