Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche met à la disposition des citoyens un numéro vert “80101250” pour signaler les abus qui pourraient nuire aux richesses hydrauliques, marines et forestières, tels que le raccordement anarchique aux réseaux de l’eau d’irrigation et de l’eau potable et la pêche anarchique, ainsi que les violations ciblant les forêts ( incendies et arrachement des arbres).

Dans un communiqué publié, mardi, le département ministériel explique que la ligne verte, administrée par sa Cellule de suivi et de vigilance, couvre l’ensemble du territoire et fonctionne 24/24 durant toute la semaine.

A rappeler que dix incendies se sont déclarés, dimanche, dans cinq gouvernorats de la Tunisie ; Bizerte (3 Incendies), Béja(deux), Jendouba (trois), Kairouan (1) et l’Ariana (1 à Djebel Ennahli).