Entretien téléphonique Kais Saïed et Giorgia Meloni

Le président de la République, Kaïs Saïed, a eu, mardi, un entretien téléphonique avec la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni.

L’entretien a porté sur “les opérations de coordination entre les deux pays, en particulier face à l’afflux continu des migrants irrégulier, derrière lequel se cachent des réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains, que ce soit dans les pays du Sud ou du Nord de la Méditerranée ou encore dans les pays de l’Afrique subsaharienne”, selon la présidence de la République.

L’accent a, aussi, été mis sur la nécessité de poursuivre le processus lancé à Rome sur une initiative conjointe de la Tunisie et de l’Italie, et qui se poursuivra dans une prochaine étape en Tunisie, afin de s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière, de manière collective, et de mettre fin à cette tragédie humaine, ajoute la même source.