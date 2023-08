Report de la grève du transport de carburants : nouvelles dates fixées pour septembre

Le report de la grève du transport de carburants au 14 et 15 septembre prochains a été décidé, après qu’elle avait été prévue initialement pour les 31 août et 1er septembre 2023. Selon les informations du secrétaire général de l’Union générale du pétrole et des produits chimiques, Solwen Smiri, a annoncées aujourd’hui, lundi 28 août 2023, cette décision a été prise en vue de donner plus de temps aux négociations en cours.

M. Smiri a également indiqué qu’un accord avait été conclu pour une séance de travail entre l’Union générale du pétrole et la Chambre nationale du transport de carburants le 6 septembre prochain. Cette réunion vise à poursuivre les discussions concernant la création d’un accord spécifique pour le transport de carburants.

Cette décision de reporter la grève revêt une importance particulière, étant donné l’impact potentiellement majeur d’une telle action sur l’approvisionnement en carburants et par conséquent sur divers secteurs économiques. Les parties prenantes semblent chercher une résolution négociée pour répondre aux préoccupations des travailleurs du secteur tout en garantissant un approvisionnement régulier en carburants pour le pays.