Monica Bellucci et Tim Burton officialisent leur relation : une histoire d’amour et de cinéma

Monica Bellucci et Tim Burton officialisent leur relation

L’amour et le cinéma se mêlent dans une histoire qui a captivé l’attention des médias et des fans du monde entier. L’actrice italienne Monica Bellucci et le réalisateur emblématique Tim Burton ont récemment rendu officielle leur relation, offrant un aperçu unique de leur liaison au milieu des projecteurs hollywoodiens.

Leur histoire a commencé à éveiller la curiosité en février dernier, lorsque des rumeurs de romance ont commencé à circuler autour de la récompense du Prix Lumière reçu par Tim Burton à Lyon, à la fin de l’année 2022. Monica Bellucci, 58 ans, et Tim Burton, 64 ans, tous deux ayant vécu des vies privées sous les feux de la rampe, ont rapidement capturé l’attention du public.

L’actrice de renom a été invitée par Burton à rejoindre le casting tant attendu de “Beetlejuice 2”, dont le tournage a commencé en mai. Elle incarne le rôle de la femme du bio-exorciste, joué par Michael Keaton. Depuis lors, Monica Bellucci n’a pas hésité à évoquer leur relation naissante dans les médias.

Dans une interview accordée au magazine “Elle” en juin, Bellucci déclarait : “Ce que je peux dire… C’est que je suis heureuse d’avoir rencontré l’homme, tout d’abord. C’est une de ces rencontres qui arrivent rarement dans une vie (…) Je connais l’homme, je l’aime, et maintenant je vais rencontrer le réalisateur, c’est une autre aventure qui commence. Moi, j’aime Tim.”

L’actrice a continué à exprimer son amour et son admiration pour Tim Burton lors d’une interview accordée à Harper’s Bazaar Espagne cette semaine. Elle a décrit Burton comme un esprit merveilleux et a déclaré avoir trouvé en lui une âme spectaculaire.

Le tournage de “Beetlejuice 2” a été une entreprise exceptionnelle, ayant obtenu une autorisation spéciale malgré la grève des scénaristes et des acteurs. Les studios Leavesden en Angleterre ont accueilli l’équipe dans le plus grand secret. Le casting réunit des noms de renom tels que Jenna Ortega, Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe, Catherine O’Hara et Justin Theroux.

L’union entre Monica Bellucci et Tim Burton symbolise non seulement une connexion personnelle, mais aussi la fusion de deux talents créatifs exceptionnels du cinéma. Leur romance se déroule sur un fond de cinéma, illustrant la beauté de l’amour et de l’art qui se rejoignent.