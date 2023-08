Mariage en toute discrétion : Nour Kamar et son fiancé libanais à Sidi Bou Saïd (Vidéo)

L’artiste Nour Kamar a célébré son mariage en ce jeudi 24 août, lors d’une cérémonie intime et discrète qui s’est déroulée dans la pittoresque région de Sidi Bou Saïd, en Tunisie. La jeune mariée a choisi de partager ce moment précieux avec sa famille et ses amis les plus proches, ainsi qu’en compagnie de son fiancé, originaire du Liban.

Depuis sa première apparition sur la scène médiatique il y a plus de 7 ans, lorsque Nour Kamar a ébloui le public avec sa voix exceptionnelle dans l’émission “The Voice Kids”, sa trajectoire artistique n’a cessé de captiver l’attention. Sa voix enchanteresse lui a valu une renommée considérable, lui permettant de conquérir les cœurs du jury, du public et des médias arabes. Depuis, sa carrière a évolué avec succès, et elle est devenue une artiste respectée et appréciée dans le monde arabe.

Malgré sa popularité grandissante, Nour Kamar a maintenu une présence discrète sur les réseaux sociaux, où elle compte plus d’un million de followers sur sa page Instagram. Elle partage avec ses fans des moments rares et authentiques de sa vie.