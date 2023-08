Le Royaume d’Arabie saoudite recrute des médecins spécialistes et des infirmiers

L’agence tunisienne de coopération technique (ATCT) a annoncé qu’un établissement sanitaire au Royaume d’Arabie Saoudite compte recruter des cadres médicaux et paramédicaux, appelant les candidats à ce poste à présenter un CV en anglais, avant la fin du mois d’aout sur l’adresse figurant sur sa page facebook.

Ce recrutement intéresse les néphrologues et spécialistes en dialyse ayant une expérience de 5 ans au minimum et ne dépassant l’âge de 55 ans. Le salaire est fixé entre 25 000 et 45 000 Riyal saoudien. L’établissement en question garantit aux médecins le logement et le transport.

Cet établissement sanitaire compte recruter également des infirmiers ayant une expérience de 2 ans dans les services de dialyse et ne dépassant pas l’âge de 40 ans avec un salaire de 4500 Riyal. Le logement et le transport sont à la charge de l’employeur.