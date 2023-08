Le groupement professionnel des crèches et des jardins d’enfants relevant de Connect est parvenu mercredi à un accord avec le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées pour l’inclusion de tous les jardins d’enfants légaux dans leur propre système, en coordination avec le ministère de l’éducation.

Le groupement professionnel des crèches et des jardins d’enfants a indiqué dans un communiqué publié mercredi que cet accord a été signé à l’issu d’une séance de travail ayant regroupé la présidente du groupement professionnel Nabila Miladi, le directeur du cabinet du ministère de la femme et le directeur général de l’enfance.

Cette rencontre a eu lieu à l’issu de la publication d’un communiqué conjoint par les ministères de l’éducation, de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors et des affaires religieuses concernant le démarrage de l’inscription à distance des enfants au cycle préparatoire natifs de l’année 2018 dans les écoles primaires publiques et privées, les jardins d’enfants et les écoles coraniques ayant obtenu une autorisation légale.