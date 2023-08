Fête de la Femme : Environ 3800 femmes bénéficiaires des programmes d’autonomisation économique

Environ 3800 femmes ont bénéficié des programmes d’autonomisation économique entre août 2022 et août 2023 alors que 2500 femmes ont bénéficié du programme ” Raidet ” avec des fonds allouées dépassant 30 millions de dinars (MD).

Selon un communiqué publié, dimanche, à l’occasion du 67e anniversaire de la fête nationale de la femme tunisienne célébré le 13 août de chaque année, Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées a rappelé sa contribution, également, dans les efforts menés par l’Etat pour soutenir les femmes et les jeunes filles dans la transition du secteur informel au secteur formel à travers la création et l’appui de 32 nouveaux groupements féminins, et ce, dans le cadre de l’économie social et solidaire.

Et de préciser qu’en vertu d’une convention cadre signée entre le ministère avec l’UTICA et la chambre nationale des grandes surfaces, ces groupements accompagnent les femmes à la commercialisation de leurs produits.

Le département a affirmé que “l’autonomisation économique est la solution”, puisqu’elle représente le choix stratégique national permettant de réaliser la justice sociale et de garantir l’égalité des chances entre les citoyens et les régions.

La même source a souligné que plus de 870 familles ont bénéficié, au cours de l’année en cours, de sources de revenues, dont la majorité au profit des mères, avec des fonds s’élevant à 13,5 MD.

Le ministère de la femme a encore fait savoir que 1000 sources de revenus pour les mères des élèves menacés d’abandon scolaire ont été créées moyennant une enveloppe de 4 MD, afin de réaliser l’égalité des chances d’accès et de poursuite des études.

Evoquant, la lutte contre la propagation du phénomène de violences contre les femmes en situation de précarité économique, le Ministère de la Famille, a rappelé que le programme “Samida” d’autonomisation économique des femmes victimes de violences et menacées de violences a été lancé, en mars 2023.

Ce programme fournit, selon le ministère, des moyens de subsistance aux femmes victimes de violences pour les autonomiser économiquement en leur fournissant une formation professionnelle et les équipements nécessaires au lancement de leurs projets, avec une valeur de financement comprise entre 5 mille et 20 mille dinars, selon le valeur du projet, avec des fonds annuels estimés à un million de dinars.