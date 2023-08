Manouba : Poursuite des travaux de réalisation de deux ponts au niveau du Canal Medjreda

Les travaux de réalisation de deux ponts au niveau du Canal Medjreda, reliant Manouba et Sanhaja à la route X-20, se poursuivent, par suite de règlement des problèmes fonciers et d’expropriation pour cause d’utilité publique.

D’une valeur totale estimée à plus de 948 mille dinars, le projet consiste à a construction de deux ponts d’une longueur de 23 mètres, visant au dédoublement de la route et à la supplantation du vieux pont reliant Manouba et Sanhaja édifié dans les années 80, lequel devient au fil du temps source de désarroi pour les usagers de la route, notamment aux heures de pointe.

A cela s’ajoute à la réalisation en cours d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales et la création de deux jonctions circulaires dont une au niveau de l’entrée menant au stade municipal de Manouba, et la mise en place du réseau d’éclairage public.

Le chantier des travaux a démarré au mois de mai 2023 et se poursuivra pendant une période de 18 mois, il a atteint un taux d’avancement de 5%. Le projet répondra à la future mutation démographique attendue das la région avec le parachèvement de la réalisation de la zone résidentielle ” Jardins de Tunis ” à une superficie totale de 331,62 hectares (dont 150,2 hectares dans le gouvernorat de Manouba), avec en perspective, près de 12000 logements et 58 mille habitants.