Réussite tunisienne : pont de Bizerte de nouveau opérationnel après réparation rapide (Photos)

Dans les premières heures de la nuit dernière, une opération de grande envergure a été menée avec succès pour lever le pont de Bizerte, qui avait été endommagé suite à un incendie survenu le 26 juillet dernier. Cet incendie avait provoqué des dégâts importants aux systèmes de contrôle de vitesse ainsi qu’aux équipements électriques de la salle de commande du pont, perturbant ainsi son fonctionnement normal.

Sous la supervision de la ministre de l’Équipement et du Logement, Sarah Zaafarani, qui était accompagnée du gouverneur de Bizerte et de nombreux responsables régionaux et militaires, l’opération de levée du pont s’est déroulée en trois phases. La ministre a souligné que les compétences tunisiennes ont relevé le défi en un temps record et ont réussi à réparer des dommages considérables.

Elle a ajouté : “Tout le mérite revient à l’Administration du génie militaire, au ministère de l’Équipement et du Logement, au Centre technique des industries électriques et mécaniques, ainsi qu’à la Société de l’acier, qui a fourni les pièces de rechange nécessaires. Toutes ces parties s’attèleront, dans les jours à venir, à poursuivre les opérations de maintenance et de réparation afin de remettre le pont mobile de Bizerte en pleine activité.”