Le tarif étonnant de Cristiano Ronaldo : 3,23 millions de dollars pour une simple publication sur Instagram !

Le célèbre joueur de football Cristiano Ronaldo, récemment classé par le magazine Forbes comme le sportif le mieux payé au monde pour la première fois depuis 2017 suite à son transfert au club Al-Nassr, domine désormais la liste des personnalités les plus riches sur Instagram en 2023. Le footballeur portugais occupe ainsi une place de choix dans le monde des réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Avec une rémunération avoisinant les 3,23 millions de dollars par publication sur Instagram, Cristiano Ronaldo occupe le sommet de cette liste des milliardaires d’Instagram. Cette somme astronomique témoigne de l’énorme impact de sa présence en ligne. Le joueur attire non seulement les regards sur le terrain, mais aussi sur les plateformes numériques.

L’attaquant vedette portugais compte près de 600 millions d’abonnés sur son compte Instagram, ce qui en fait l’une des personnalités les plus suivies sur la plateforme. Sa popularité transcende les frontières et les cultures, et il a su captiver un public mondial grâce à son charisme, son talent et son dévouement au sport.