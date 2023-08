Le départ de Harry Kane au Bayern Munich “imminent”, selon Tottenham

L’entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, a confirmé vendredi que le transfert de son attaquant vedette Harry Kane pour le Bayern Munich était “imminent”.

Le montant de la transaction est estimé à 100 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus, ce qui ferait du capitaine de l’équipe d’Angleterre la recrue la plus chère de l’histoire de la Bundesliga et du Bayern.

“De ce que j’ai compris, la situation a progressé à un tel point qu’il semble que cela va se faire”, a déclaré l’entraîneur des Spurs en conférence de presse, mettant fin à un suspense relatif.

Au moins, “cela rend les choses plus claires et nous avançons sans Harry”, a ajouté le technicien. “L’information dont je dispose en ce moment, c’est que le transfert est imminent”, a-t-il insisté, sans toutefois confirmer un accord définitif.

Selon les médias anglais et allemands, Kane devait se rendre à Munich et passer sa visite médicale, mais le départ de son avion, initialement prévu en début de matinée, a été retardé en raison des négociations de dernières minutes.

Interrogé sur la situation, plus tôt vendredi, l’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel a confirmé des discussions avancées mais précisé qu’en “l’état actuel”, il n’y avait “pas d’accord”.

“Vous en savez probablement plus que moi. Où il se trouve et ce qu’il fait. On travaille ardemment sur le sujet, ce n’est un secret pour personne”, a expliqué Tuchel en conférence de presse, à la veille d’affronter le RB Leipzig (samedi, 20h45) en Supercoupe d’Allemagne.

Harry Kane, meilleur buteur de l’histoire en équipe d’Angleterre (58 buts), a inscrit 280 buts en 435 matches avec Tottenham, sans remporter toutefois le moindre trophée majeur avec le club du nord de Londres.