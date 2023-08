Inauguration de l’exposition nationale de timbres-poste “Tunisiennes 2”

A l’occasion de de la fête nationale de la femme tunisienne célébrée le 13 août de chaque année, la ministre de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, Amel Belhaj Moussa a inauguré, mardi, l’Exposition Nationale de Timbres -poste “Tunisiennes 2”.

Cette exposition, qui se poursuivra jusqu’au 15 août courant, a pour objectif de rendre un hommage aux femmes tunisiennes qui se sont distinguées par leur leadership, leur impact important sur l’histoire de la Tunisie dans divers domaines et leur contribution dans la construction de la mémoire collective tunisienne.

La ministre était accompagnée du ministre des Technologies de la Communication, Nizar Ben Néji et la ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui, indique un communiqué publié par le ministère de la Femme.

A cette occasion, Amel Belhaj Moussa a déclaré que cette exposition, organisée en collaboration avec l’Office National des Postes, ” est le résultat du succès de la première session de l’exposition nationale des timbres-poste en 2022, pour honorer 23 femmes tunisiennes qui ont marqué l’histoire de la Tunisie dans divers domaines.

Elle a ajouté que le comité scientifique créé à cet effet, composé notamment d’universitaires, d’historiens et de sociologues, a sélectionné vingt-trois personnalités féminines tunisiennes décédées et vivantes. La ministre a, dans ce contexte, précisé que 23 timbres postaux ont été émis portant le nom de chacune de ces femmes et un aperçu de sa biographie et de son expérience dans son domaine telles que la militante féministe Radhia Haddad et la militante Majida Boulila.

Selon elle, la collection comprenait également des timbres dédiés à plusieurs figures dont la feue présidente du Syndicat des journalistes tunisiens, Néjiba Hamrouni, la réalisatrice Kawthar Ben Hania, la feue animatrice de radio Alia Bebou et l’universitaire Lilia Ben Salem.

De son côté, le ministre des Technologies de la communication, Nizar Ben Néji a affirmé que cette exposition offre l’occasion de se remémorer les réalisations de ces femmes dans divers domaines. Il a indiqué que cette initiative se focalisera, au cours de la prochaine étape, sur l’inclusion sociale et l’autonomisation économique des femmes.