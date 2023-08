Bella Emilye Abandonne ses Vacances en Thaïlande pour Rétablir l’Harmonie entre Dhekra Chebbi et sa Belle-Famille (Vidéo)

Dans une démarche humaine empreinte de noblesse, l’influenceuse Instagram Bella Emilye a interrompu ses vacances en Thaïlande pour revenir en Tunisie et se consacrer à une mission d’une importance capitale. Son objectif : réparer les liens entre Dhekra Chebbi et la famille de son ex-mari, tout en facilitant la rencontre émouvante entre la grand-mère et son petit-fils “Fahd”, qu’elle n’avait pas encore eu l’occasion de voir depuis sa naissance. À travers cette action, Emilye souligne l’importance de préserver les liens familiaux et insiste sur le fait que les enfants ne doivent pas porter le poids des conflits familiaux.

Cette histoire illustre la portée positive des médias sociaux, en montrant comment une personnalité en ligne peut utiliser sa plateforme pour inspirer des actes de réconciliation et de bienveillance. Elle a également souligné que les enfants ne devraient jamais être pénalisés ou affectés par les problèmes familiaux et les querelles des adultes.