Alerte sanitaire en Tunisie : La tuberculose fait son retour inquiétant à cause du lait non pasteurisé

Le Dr Sami Al-Ramadi, expert en anatomie et médecin, a lancé un cri d’alerte sur la recrudescence de la tuberculose en Tunisie. Il a attribué cette recrudescence à la consommation de lait et de produits laitiers non pasteurisés provenant des vendeurs ambulants locaux, communément appelés « Al-Halayebi ».

Dans une déclaration à la radio « Mosaïque FM», le Dr Al-Ramadi a souligné que la Tunisie avait déjà connu la tuberculose avant l’indépendance, mais qu’elle avait été éradiquée grâce à la sensibilisation et à la vaccination. Cependant, il a averti qu’il y avait un fort retour de la tuberculose en raison de la consommation de lait non pasteurisé.

Le lait non pasteurisé n’a pas été traité en usine à des températures dépassant les 145 degrés, température cruciale pour éliminer toutes les bactéries. Le Dr Al-Ramadi a précisé que cette température élevée ne peut être atteinte à domicile, où le lait atteint au mieux les 100 degrés lorsqu’il est porté à ébullition, ne permettant pas l’élimination complète des germes.

Le lait et ses dérivés commercialisés par les vendeurs ambulants ne sont donc pas soumis à la pasteurisation et à la stérilisation complète, ce qui constitue la principale raison de la propagation de la tuberculose chez les consommateurs.

Le Dr Sami Al-Ramadi insiste sur l’importance de consommer du lait et des produits laitiers provenant de sources sûres, où ils ont été correctement pasteurisés et stérilisés pour éliminer tout risque de contamination. Il encourage également les autorités sanitaires à renforcer les campagnes de sensibilisation sur les dangers de la tuberculose et les pratiques d’hygiène appropriées.

La tuberculose est une maladie infectieuse grave qui peut être mortelle si elle n’est pas traitée à temps. Les autorités sanitaires et le grand public doivent prendre conscience de la gravité de cette situation et agir ensemble pour prévenir la propagation de la maladie en prenant des mesures appropriées.

Si vous pensez que vous avez pu être exposé à la tuberculose, il est important de consulter immédiatement un médecin.