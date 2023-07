Une légère baisse des températures est prévue ce dimanche. Les températures maximales varieront entre 34 et 41°c dans le nord, le centre et le sud-est et entre 42 et 49°c dans le reste des régions avec vent de sirocco.

La vitesse du vent sera faible à modéré pouvant atteindre 40km/h dans le sud l’après-midi. La mer sera peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.