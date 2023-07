Swagg Man annonce son retour en Tunisie malgré sa condamnation !

Swagg Man, malgré sa condamnation à 20 ans de prison ferme en Tunisie, annonce son prochain retour dans le pays. Il a partagé un texte sur Instagram où il exprime ses motivations et sa confiance en la justice tunisienne malgré les épreuves qu’il a traversées.

Dans son post, Swagg Man affirme avoir été victime d’un complot orchestré par une bande impliquant plusieurs parties pour s’emparer de sa fortune par le biais de pots-de-vin. Des médias complices auraient également cherché à ternir son image. Il prévoit ainsi de retourner en Tunisie pour répondre aux accusations portées contre lui, soulignant que l’affaire est devenue internationale.

Swagg Man déclare aimer la Tunisie et avoir confiance en la justice malgré les souffrances et les injustices qu’il a subies. Il exprime sa reconnaissance envers ses avocats en Tunisie, aux États-Unis, en France, en Suisse et au Mexique, qui ont coopéré pour défendre ses droits et lui rendre justice. Il insiste sur le fait que la vérité finira par émerger, déplorant les manipulations médiatiques orchestrées pour tromper l’opinion publique via Google.

Malgré tout, il continue de croire en la justice de Kaïs Saïed, le président tunisien, et espère que la vérité sera finalement révélée.

Voici le post Instagram de Swagg Man: