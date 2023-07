Coupe du Roi Salmane : un trio émirati dirigera Espérance-Al Ittihad

L’arbitre émirati Adel Al Naqbi dirigera le match opposant l’Espérance de Tunis à Al Ittihad saoudien, jeudi soir, pour le compte de la première journée du groupe A de la Coupe du Roi Salmane des clubs arabes de football, annonce le club sang et or, sur sa page officielle facebook.

Les deux arbitres assistants seront les Emiratis Jassem Abdallah et Ali Rached Mohamed Naimi, tandis que le quatrième arbitre est le Qatari Mohamed Al Chamri et les arbitres de la VAR l’Emirati Ammar Ali Al Jounibi et le Qatari Said Al Mokla.

Le coup d’envoi du match sera donné à 20h00 au stade du Roi Fahd, à Al-Taef (Arabie Saoudite), rappelle-t-on.