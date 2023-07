Coupures de l’eau potable dans plusieurs quartiers de la ville de Tunis

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a indiqué que plusieurs quartiers de la ville de Tunis, ont connu des perturbations et des coupures de la distribution de l’eau potable enregistrées, à savoir les Quartiers de Mutuelle Ville, Al-Manar 2, Menzeh 5, Menzeh 1, la cité Salama et Notre-Dame ainsi que les zones hautes de Menzeh 6, Menzeh 8 et la cité Mahrajane.

Selon un communiqué publié mercredi par la Sonede, une panne soudaine survenue, dans la nuit du mardi au mercredi, à la station de pompage au canal des Eaux du Nord situé au niveau de la station d’épuration de Ghdir Qolla, était à l’origine de ces perturbations.

L’alimentation en eau potable de ces zones devrait reprendre progressivement dans la nuit de mercredi 26 juillet 2023.