La nuit de mercredi se caractérise par des nuages passagers dans la plupart des régions. Les températures nocturnes devraient osciller entre 23 et 29 degrés dans le nord et le centre du pays, et entre 29 et 35 degrés dans le sud tunisien.

Les vents restent forts près des côtes et dans le sud, accompagnés de tourbillons de sable locaux. Les bulletins d’avertissement restent en vigueur pour la navigation et la pêche en mer. Quant à la mer, elle reste très agitée.