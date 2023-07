Ligue des champions de la CAF 2023-2024 : résultat du tirage au sort des deux premiers tours

Résultat du tirage au sort des deux premiers tours de la Ligue des champions 2023/24, effectué mardi au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire.

Premier tour (18-20 aout aller, 25-27 aout retour):

Hafia FC (Guinée) – Génération Foot (Sénégal)

USGN (Niger) – AS Douanes (Burkina Faso)

Bo Rangers (Sierra Leone) – LISCR (Libéria)

Medeama SC (Ghana) – Remo Stars (Nigéria)

KMKM (Zanzibar) – St. George SC (Ethiopie)

APR FC (Rwanda) – Gaadidka (Somalie)

Bendje (Gabon) – Bumamuru (Burundi)

African Stars (Namibie) – Power Dynamos (Zambie)

UD Songo (Mozambique) – Green Mamba (Eswatini)

Dragon FC (Guinée Equatoriale) – Big Bullets (Malawi)

Al Ahly Benghazi (Libye) – Enyimba (Nigéria)

Coton Sport (Bénin) – ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire)

CS Constantine (Algérie) – Etoile du Sahel (Tunisie)

ASKO Kara (Togo) – AS FAR (Maroc)

AS Real (Mali) – Coton Sport (Cameroun)

FC Nouadhibou (Mauritanie) – Al Ahli Tripoli (Libye)

Primeiro de Agosto (Angola) – AS Vita Club (RD Congo)

Salaam FC (Soudan du Sud) – Al-Hilal (Soudan)

AS Otohô (Congo) – Al-Merriekh (Soudan)

ASAS (Djibouti) – Young Africans (Tanzanie)

Jwaneng Galaxy (Botswana) – Vipers SC (Ouganda)

Djabal Club Iconi (Comores) – Orlando Pirates (Afrique du Sud)

Deuxième tour (15-17 sept aller, 29 sept-1 oct retour):

Hafia/Génération Foot – Wydad AC (Maroc)

AS Garde/AS Douanes – Espérance de Tunis (Tunisie)

Bo Rangers/LISCR – CR Belouizdad (Algérie)

Medeama SC/Remo Stars – Horoya AC (Guinée)

KMKM/St.George – Al Ahly (Egypte)

APR/Gaadidka – Pyramids FC (Egypte)

Bendje/Bumamuru – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

African Stars/Power Dynamos – Simba SC (Tanzanie)

UD Songo/Green Mamba – Petro de Luanda (Angola)

Dragon FC/Big Bullets – TP Mazembe (RD Congo)

Al Ahly Benghazi/Enyimba – Coton Sport/ASEC Mimosas

CS Constantine/Etoile du Sahel – ASKO Kara/AS FAR

AS Real/Coton Sport – FC Nouadhibou/Al Ahli Tripoli

Primeiro de Agosto/AS Vita Club – Salaam FC/Al-Hilal

AS Otohô/Al-Merriekh – ASAS/Young Africans

Jwaneng Galaxy/Vipers SC – Djabal/Orlando Pirates