Bizerte : Arrestation d’un individu classé dangereux

Les unités sécuritaires régionale à Bizerte ont réussi à arrêter un élément classé dangereux et constituant une menace pour lui-même, et la sécurité publique et ce pour son appartenance à une organisation terroriste et qui était absent de sa résidence à Manouba.

Les unités sécuritaires ont pu localiser le suspect, qui a loué un local au quartier Ain Meriem de Bizerte pendant un mois, à partir de la nuit du 23 juillet jusqu’à la nuit du 22 août 2023. Les unités ont l’arrêter et ce en coordination avec les différentes unités d’inspection et de recherches de Gorjani.