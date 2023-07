Tunisie – ARP : La commission de l’éducation examine la proposition de création d’un Fonds pour la réforme du secteur de l’éducation

Les membres de la commission de l’éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et du sport à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), ont examiné lundi la proposition de création d’un fonds pour la réforme du système éducatif.

Selon un communiqué de l’ARP rendu public, la réunion a permis de prendre connaissance de l’avis de la commission des finances concernant la proposition de création du fonds. Les membres de cette commission estiment en effet que cette proposition est en contradiction avec l’article 33 de la loi organique n 2019-15 du 13 février 2019 relative à la loi organique du budget, selon lequel, des fonds spéciaux sont crées par la loi de fiances de l’année ou la loi de finances rectificative pour financer des interventions dans des secteurs déterminés.

Les membres de la commission de l’éducation ont notamment signalé l’importance d’appuyer les efforts du ministère de l’éducation visant la promotion de ce secteur. Ils ont affirmé l’impératif de modifier certains points relatifs aux mécanismes de financements proposés. Ils ont également proposé la modification de la nomination du Fonds pour devenir “le Fonds national de l’éducation”. Les membres de la commission ont souligné également que les composantes de l’économie tunisienne et les établissements financiers et ceux à but lucratif des deux secteurs public et privé sont concernés par la contribution à ce fonds.