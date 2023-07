Incendie à Melloula : Le ministère de la santé affirme la disposition de ses différentes structures pour faire face à ce genre de situation

la suite du déclenchement d’un incendie à Melloula dans la délégation de Tabarka, (gouvernorat de Jendouba), lundi, le ministère de la santé, a souligné la disposition de ses différents services au niveau central, qui assurent un suivi du développement des événements dans la région, et rassure les citoyens de la disposition des unités de soins pour faire face à ce genre d’incidents.

Dans un communiqué rendu public, le ministère a ajouté qu’une coordination a été assurée entre ses services et ceux de la santé militaire et de la protection civile ainsi que les différentes structures intervenantes aussi bien au niveau central que régional pour la tenue d’une cellule de crise au niveau de la direction régionale de la santé à Jendouba.

Les différents moyens physique et matériel ont été mobilisés à proximité du périmètre de l’incendie, à savoir les équipes de secours médical en plus des équipements médicaux d’urgence nécessaire, afin d’assurer une intervention rapide en cas d’asphyxie ou de blessure. Les établissements de santé dans la région et dans les zones avoisinantes ont été alertés pour fournir un encadrement psychologique et prendre en charge les sinistrés, a rappelé la même source.

A cause de la canicule qui sévit dans le pays, les flammes ont de nouveau encerclé lundi Melloula à Tabarka.

Sur instructions du président de la République Kais Saïed, la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden a décidé, la suspension de toutes les réunions ministérielles et la mise en place d’une cellule de crise au sein de la présidence du Gouvernement à la suite de ces incendies qui ont ravagé la région de Malloula, à Jendouba.

La cellule de crise vise à coordonner les efforts de toutes les parties intervenantes pour maitriser les flammes et protéger les citoyens et leurs biens, précise un communiqué de la présidence du Gouvernement.