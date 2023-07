Club Africain : fin de l’interdiction de recrutement et participation confirmée à la coupe de la CAF

Le Club Africain a annoncé vendredi qu’il pourra désormais participer à la prochaine Coupe de la Confédération de football après avoir réglé tous ses litiges financiers avec les joueurs Wissem Yahia, Bilel Khefifi, Mannoubi Haddad, Atef Dekhili et Fakhreddine Jaziri.

“Grâce aux grands efforts menés par le comité directeur dans les dernières heures, et après négociation avec les joueurs qui se sont montrés très souples et l’intervention de la Fédération tunisienne de football, nous sommes ravis d’annoncer à nos supporters que le club vient de régler tous les litiges financiers et pourra participer à la compétition africaine”, a écrit le club sur sa page officielle facebook.

“Le club est parvenu le 21 juillet 2023 à payer tous ses dus qui empêchaient le C.Africain de recrutement, et ce grâce aux efforts historiques de nos supporters et du comité directeur et au soutien administratif et financier de la fédération tunisienne de football”, ajoute le club.

L’équipe de Bab Jedid a terminé le championnat 2022-2023 à la troisième place avec 27 points derrière l’Etoile du Sahel (34 points) et l’Espérance de Tunis (28 points).