Latifa Arfaoui, le 13 août à Carthage sur invitation ministérielle

La chanteuse Latifa Arfaoui, a déclaré dans l’émission Corniche du vendredi 21 juillet 2023, qu’après avoir été privée de son public tunisien pendant des années, elle a poursuivi : «J’ai reçu une invitation du ministre des affaires culturelles et du ministère de la femme pour faire revivre le concert du 13 août coïncidant avec la journée de la femme, sur la scène du Festival de Carthage et j’ai bien accueilli l’invitation et n’ai pas hésité un instant ».

Et elle a souligné que le public aura rendez-vous avec ses nouvelles et anciennes chansons, et qu’elle interprétera tout ce que le public demandera.