En prévision des prochaines élections, l’agence TAP et l’ISIE scellent un partenariat “premier du genre”

Vendredi, 21 juillet courant, l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) et l’Instance supérieure indépendante les élections (ISIE) viennent de sceller un partenariat prometteur en prévision des prochaines échéances électorales.

Premier du genre entre l’agence et l’instance électorale, ce partenariat a pris corps dans le texte d’une convention de cinq clauses qui entre en vigueur à compter du vendredi 21 juillet, date de sa signature.

C’est qu’il faut retenir de cette convention : L’agence se voit confier la mission d’assurer la couverture de l’actualité, des activités de l’instance électorale et des échéances électorales, par le biais de ses différents moyens écrits, électroniques et audiovisuels.

En vertu de cette convention, l’agence TAP devra également publier les communiqués de l’ISIE relatives au processus électoral et aux décisions de son conseil, en plus de préparer et de diffuser des enregistrements sous forme d’interviews, de spots de sensibilisation, manifestations et d’activités via le Desk Multimédia spécialisé au sein de l’agence.

Aux termes de cette convention, l’agence TAP va consacrer une rubrique à part entière sur son site d’information comportant le logo de l’ISIE ainsi que les différentes actualités afférentes à celle-ci, en plus de préparer des interviews dans son studio situé en son siège central.

L’agence veillera aussi à assurer la couverture des activités des instances régionales de l’ISIE ainsi que les développements et les manifestations liées aux élections locales.

Côté ISIE, l’instance s’emploie à fournir à l’Agence des informations, données, statistiques à titre ponctuel et exclusif, tout comme elle s’engage à mettre à la disposition de l’Agence TAP un espace réservé à l’agence au sein du Palais des congrès à Tunis, pour diffuser les résultats, les activités des congrès, les points de presse et autres activités.

Prenant la parole, le président de l’ISIE, Farouk Bouasker, a souligné l’importance de la coopération avec l’Agence TAP, rappelant le grand crédit dont jouit l’Agence auprès du public en raison de sa couverture objective, impartiale et professionnelle.

Première du genre entre l’Agence TAP et l’ISIE, l’accord de partenariat s’inscrit dans la perspective de la réussite des prochaines échéances électorales, dont notamment la mise en place d’une deuxième chambre parlementaire.

Après avoir passé en revue les préparatifs engagés par l’ISIE en prévision des prochaines échéances électorales, le président de l’ISIE a souligné l’importance majeure que revêt cette convention, s’agissant de faire communiquer au large public la position claire de l’instance ainsi que son image à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, compte tenu du flou qui pèse sur nombre de points liés à ses activités.

Pour sa part, le Président-directeur général de l’agence TAP, Najeh Missaoui, a exprimé la volonté de l’agence de contribuer à la consolidation des fondements du processus démocratique en Tunisie, en veillant à garantir une couverture impartiale et objective des élections à venir.

Il a ajouté que l’agence dispose d’un vaste réseau de bureaux régionaux et de correspondants locaux, ce qui lui permet de couvrir l’intégralité des activités de l’ISIE, et partant, contribuer à soutenir le processus démocratique en assurant une couverture impartiale et équilibrée qui respecte l’éthique de la profession journalistique.

Il a, également, rappelé les accords signés entre l’Agence TAP et les agences de presse internationales ainsi que la présidence assurée par l’agence TAP de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN), indiquant que tout ce qui sera publié sur le fil d’actualité de l’Agence concernant l’échéance électorale sera repris par les autres agences de presse, ce qui favorise une couverture élargie des élections.