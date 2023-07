Accord de jumelage entre le Club africain et la formation palestinienne Jabal Al-Mukaber

Un accord de jumelage a été conclu, mercredi soir, entre le Club Africain et la formation palestinienne de Jabal Al-Mukaber, lors d’une cérémonie à Tunis.

L’accord a été signé par le président du club de Bab Jedid, Youssef Eulmi, et le secrétaire général du club palestinien, Abdallah Sarkhi, en présence des responsables des deux clubs, de l’ambassadeur de Palestine en Tunisie, Heyel Fehoum et des représentants des médias tunisiens et palestiniens.

En vertue de cet accord, il a été convenu de consolider le partenariat entre les deux formations et l’échange d’expertise, ainsi que l’organisation d’une rencontre amicale sous le signe de “la solidarité avec le peuple palestinien et sa cause juste”.