Le mouvement “Azimoun” lance un appel à “l’apaisement politique”

Le mouvement “Azimoun” a, une nouvelle fois, appelé le président de la République et tous les acteurs politiques et sociaux à favoriser “l’apaisement politique global” afin de se pencher sur les défis auxquels le pays fait face.

Il a estimé nécessaire que les efforts soient axés sur les opportunités de coopération proposées à la Tunisie par l’Union européenne (UE) afin d’assurer la prospérité économique et sociale, dans une déclaration rendue publique, mercredi.

Le bureau exécutif du parti politique “Azimoun” a tenu sa réunion périodique mardi 18 juillet.

Le mouvement s’est, dans ce contexte, félicité de la signature du mémorandum d’entente entre la Tunisie et l’UE, saluant les points de convergence contenus dans cet accord et axées sur le partenariat stratégique global avec l’UE en ce qui concerne, notamment, la transition numérique et énergétique, les investissements dans les secteurs à valeur ajoutée et les programmes d’agriculture intelligente.

“Azimoun” a, par ailleurs, fait part de son soutien à la position officielle de l’Etat qui soutient que “la Tunisie n’est pas une terre d’accueil ou de transit pour les migrants subsahariens ou autres”.

Le mouvement a, aussi, déclaré rejeter toute politique portant atteinte aux droits des migrants tunisiens en Europe ou encore aux droits et à la dignité des migrants subsahariens, appelant les autorités tunisiennes à les protéger et à préserver leur dignité.

Le Mouvement Azimoun (Déterminés) est un parti politique créé en juin 2022, et dirigé par l’ancien député Ayachi Zammel.