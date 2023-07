Joelle Mardinian arrête toute activité sur les réseaux sociaux, les internautes s’inquiètent

La star arabe bien-aimée, Joelle Mardinian, a choqué ses 21,4 millions de followers sur Instagram en annonçant aujourd’hui qu’elle mettrait fin à toutes ses activités sur Instagram.

Connu pour sa présence active en ligne et sa proximité avec ses fans, l’annonce a suscité un raz-de-marée d’inquiétudes parmi ses admirateurs.

Le mercredi 19 juillet, Joelle a publié une photo sombre accompagnée d’une légende déchirante : “La vie est folle, comment le MEILLEUR JOUR peut soudainement se transformer en PIRE JOUR ! Je serai absente d’Instagram pendant très longtemps ! Je vous souhaite à tous que des JOURS HEUREUX”.

Cette déclaration soudaine et énigmatique a déclenché une série de spéculations concernant les raisons de sa décision.

Il y a seulement deux jours, Joelle avait partagé une vidéo joyeuse de sa famille dans leur résidence en France, semblant radieuse et épanouie. Cette publication avait laissé entrevoir un bonheur familial apparent, mais son récent post a laissé beaucoup de fans perplexes quant à la tournure des événements.

De nombreux internautes ont établi un lien entre cette décision et la relation de Joelle avec son mari. En effet, elle avait déjà confié publiquement que leur relation n’était plus aussi stable et que le divorce était en vue. D’autres indices semblaient corroborer cette hypothèse, puisque Joelle avait supprimé de son compte Instagram toutes les photos la mettant en scène avec son mari, qui ne la suivait également plus sur le réseau social.

Espérons que cette pause lui permettra de trouver la paix et le bonheur, et que ses followers pourront la retrouver, épanouie, quand elle décidera de revenir sur Instagram.

Voici le Post Instagram publié par Joelle :