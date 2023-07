Les listes finales des bénéficiaires de logement social, dans les ouvernorats de Siliana, Sfax, Nabeul et de Gafsa ont été fixés, par les commissions régionales chargées du suivi du programme spécifique pour le logement social ( PSLS), selon une séance de travail ministériel tenue samedi en ligne, sous la présidence de la Cheffe du gouvernement Najla Bouden, au palais du gouvernement à la Kasbah.

D’après le communiqué publié par la Présidence du gouvernement sur cette question, cette séance a également permis de constater le progrès réalisé dans l’élaboration des listes définitives des bénéficiaires dans les gouvernorats de Monastir, Ben Arous, Béja et du kef .

S’agissant des bénéficiaires de ces logements dans les gouvernorats de Tunis, Kairouan, Kasserine et Ariana, des engagements ont été pris pour arrêter les listes finales dans les délais convenus, lit-on dans .

Bouden a, à cette occasion la nécessité d’établir un calendrier pour mener à bien les visites de terrain et les enquêtes sociales nécessaires dans tous les gouvernorats, tout en veillant à assurer la réparation et le rééquipement de logements qui ont fait l’objet d’actes de vandalisme et de vol, et ce, afin de les remettre aux bénéficiaires dans les plus brefs délais.

Elle a appelé, également, à concevoir une plateforme électronique pour le suivi de la mise en œuvre du programme spécial pour le logement social. Cette plateforme facilitera, aussi, l’échange de données en temps réel entre les différents intervenants, selon un calendrier précis.

Une séance de travail ministérielle sera tenue, la fin de la semaine prochaine, pour examiner l’avancement de la mise en œuvre du programme du logement social.