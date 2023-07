Le ciel sera dégagé à peu nuageux, cette nuit, et les températures seront comprises entre 26 et 30 degrés dans les régions côtières est, et entre 30 et 34 degrés ailleurs, d’après un bulletin de suivi, publié samedi après midi, par l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera faible à modéré avec une vitesse qui peut atteindre les 40 km/h près de côtes, et la mer sera agitée.